غادة رجب تفجّر مفاجأة: كدت أفقد بصري في شهر العسل

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كشفت الفنانة المصرية غادة رجب عن حادث حصل معها في شهر العسل، كادت خلاله تفقد بصرها.
تصريح غادة جاء خلال حلولها وزوجها الشاعر عبد الله حسن ضيفين على قناة "سي بي سي" ضمن برنامج "معكم" حيث قالت إنّها سقطت أرضاً في حمام الفندق، وتأذّت عينها وكادت تفقدها لولا لطف الله، وقالت إنّها صرخت عالياً ليتمّ إنقاذها.
وأشارت غادة إلى أنّ المنطقة التي قضت فيها شهر العسل، لم يكن فيها إسعاف، وكان العلاج يتمّ بواسطة الأعشاب.
بدوره تحدّث عبدالله حسن عن علاقته بغادة، فقال إنّ حياته كانت قبل زواجه من الفنانة بمثابة مأساة حقيقية، مشيرًا إلى أنه ضد فكرة أن يتزوج الرجل ليستيقظ من نومه في الصباح ويجد إفطاره، وأشار إلى أنّ الأمر له علاقة بأن يجد الإنسان الشريك الذي يعني له السكن والحياة.
وتحدّثت غادة رحب عن زوجها وقالت إنهما حتى الآن لا يصدقان أنهما تزوجا، مشيرة إلى أنها لم تقصد أن تخفي الأمر عن أي شخص، ولكن كل شيء حدث بسرعة.
وعن لقائهما الأوّل قال حسن إنّ ذلك حدث في برنامج "مفيش مشكلة خالص" مع محمد صبحي وكان يعرض عبر قناة cbc، في يوم كتب أغنية لتغنيها غادة كان اسمها "نصفي الثاني"، وبسبب هذه الأغنية التقى بها لأول مرة، لتستكمل غادة القصة وتقول إنها أعجبت بالأغنية كثيرا ودار حديث بينهما، وطلب منها حسن أن تعطيه رقمها، وعلى الرغم من أنها لم تكن تعطي رقمها الخاص لأي شخص، لكنها شعرت بالارتياح له وأعطته رقمها.
ثم أكمل عبد الله حسن الحكاية موضحا أنه هو من حاول التواصل مع غادة حتى بعد الانتهاء من الأغنية والحلقة التي عرضت فيها، وبعدها بدأ يخرج معها وأصبح بينهما أصدقاء مشتركون.
واستمر الأمر كأصدقاء، حتى قبل 6 أشهر، عندما طلب منها أن تحضر معه حفله في دار الأوبرا المصرية، وهنا حدث تعارف بين العائلتين، وتمّ بعدها الزواج.
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