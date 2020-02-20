حجز ممثلة سعودية وابنتها في المستشفى.. ما علاقة الكورونا؟

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طلب الفنان عمر خورشيد من جمهوره الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين جيلاني بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «إذا سمحتم، مراتي وبنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين، أنا مش عايز حد يتصل أو «يكومنت» أو أي حاجة، لو سمحت عينك جت على البوست، ادعيلهم بالشفاء العاجل».
وتساءل البعض عن طبيعة المرض الغامض، وهل له علاقة بالكورونا؟ لكن الفنان لم يجب عن الاستفسارات، في ما نفت مصادر مقربة من الزوجين أن تكون إصابة الفنانة لها علاقة بمرض الكورونا، بل هي أزمة صحية تعرضت لها مؤخراً هي ونجلتها. وياسمين جيلاني ممثلة سعودية وُلدت لأب سعودي وأم مصرية، وعاشت في مصر. وهي متزوجة الممثل عمر خورشيد ابن الممثلة علا رامي، وأبناء عم والده هما الفنانة شريهان وشقيقها عمر خورشيد. عشقت الفن في سن صغيرة. بدأت بمسرح التلفزيون حينما اكتشفها الراحل فهمي عبد الحميد، وقدمها في أوبريت استعراضي بعنوان جدتي، ثم قدمها المخرج كريم ضياء الدين؛ لتشارك بطولة فيلم «المراكبي» مع النجم صلاح السعدني. وتزوجت مؤخراً من الفنان عمر خورشيد وسط ضجة بسبب فارق السن بينهما.
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