زوجة قصي خولي تفتح عليه النار: ظلمني ولا يعرف شيئاً عن نجله

شاركت سيدة اسمها مديحة الحمداني، أكدت أنها زوجة الفنان قصي خولي، الجمهور فيديو لها وهي تهاجم قصياً وتتهمه بأنه أب فاشل وزوج قاسٍ، وأضافت مديحة أنه لا ينفق على أبنائه ولا يعتني بهم، ويدعي غير ذلك في اللقاءات التليفزيونية.

وقالت مديحة إنها للأسف اختارت أن تعيش مع الشخص الخطأ، الذي جعلها تعيش حياة كئيبة وكلها ظلم، وياليته يهتم بنجله العميد جونيور؛ فهو أب لا يعرف شيئاً عن عائلته.

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ولاقى الفيديو الذي نشرته رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً أنها المرة الأولى التي تظهر فيها، وصدقها البعض فيما طلب آخرون منها أن تظهر دليلاً على أنها زوجته بالفعل.

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قصي خولي ممثل سوري حاصل على الجنسية الأمريكية، درس في البداية في كلية الحقوق ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ خولي مسيرته المهنية من خلال فيلم «ذاكرة صعبة»، وعمل بعدها في الدراما التليفزيونية على نحو مكثف، في 2018 تزوج وعقد قرانه في الولايات المتحدة الأمريكية من سيدة عربية من خارج الوسط الفني، رزق منها بابنه الأول «العميد جونيور».

شاهدي الفيديو :