صورة لكيم كارديشيان في باريس تشعل السوشال ميديا

شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان جمهورها عبر تويتر بصورة حديثة لها من باريس؛ حيث ذهبت بصحبة زوجها ميني ويست لزيارة أحد بيوت الأزياء العالمية الشهيرة، والتقطت صورة لها داخل بيت الأزياء وهي ترتدي فستاناً أثار الجدل على السوشال ميديا بسبب ألوانه العديدة، ووصفه البعض بأنه لا يتناسب مع فصل الشتاء؛ خصوصاً أنها اختارت أن ترتدي حذاء شتوياً طويلاً لا يليق مع الفستان الصيفي الذي اختارته كيم لإطلالتها.

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يذكر أن كيم كارديشيان اعتادت أن تثير الجدل بإطلالاتها الغريبة من حين لآخر، وهي من مواليد الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية، وأم أمريكية من أصول هولندية وأسكتلندية وإنجليزية، سبق لها الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000، ثم طلقا في 2004، ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري، لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوماً فقط، بسبب مشاكل لا يمكن حلها بحسب تعبيرها في ذلك الوقت. ولكن كيم كارديشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست، والذي أنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 يونيو 2013 اسمها «نورث»، وفي يوم السبت تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا، أنجبت كيم طفلاً آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 أسمته «سينت»، وأيضاً ابنة أخرى أسمتها «شيكاغو» أُنجِبت من أم بديلة.