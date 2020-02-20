فيديو.. رقصة رانيا يوسف على أغنية «بنت الجيران» ترند على تويتر

تصدرت رانيا يوسف الترند من جديد برقصة على أغنية «بنت الجيران»، وجاءت رقم 6 في قائمة الأكثر رواجاً على تويتر مصر، وقامت رانيا بدعم مطربي المهرجانات بعد قرار منعهم من الغناء، لكن تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، رانيا يعرض لها في دور العرض فيلم «صندوق الدنيا» مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، ورابي عمرو سعد، وإخراج عماد البهات.

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رانيا يوسف حضرت مؤخراً عرض فيلمها «صندوق الدنيا»، الذي شاركت فيه مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وأحمد كمال، وعمرو القاضي، ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع، في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل، والفيلم مرشح للعرض خلال شهر فبراير المقبل، واختارته إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة «صندوق الدنيا» في المسابقة عرضاً عالمياً أول في مسابقة دولية، وذلك خلال فاعليات دورة المهرجان التاسعة المقررة في الفترة من السادس وحتى الثاني عشر من شهر مارس القادم.



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