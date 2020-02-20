هل تعود قريبا روبي للغناء والكليبات الراقصة؟

ترددت أنباء مؤخراً عن عودة الفنانة روبي للغناء بعد سنوات من الاعتزال والتفرغ لمجال التمثيل، وكانت روبي قد اتخذت قرارها باعتزال الغناء بعد تحقيقها نجاحات متتالية في الأفلام والمسلسلات.

لكنها فاجأت الجمهور مؤخراً برقصها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ورقصت على أغنيتها «ليه بيداري كده» ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً، ونصحها الجمهور والمقربون منها بالعودة للغناء من جديد وتقديم الكليبات الراقصة التي حققت من خلالها شهرة واسعة.

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يذكر أن روبي قامت بأول أدوارها في فيلم «فيلم ثقافي» وبعدها قامت بالعمل في فيلم «سكوت حنصور» من إخراج الراحل يوسف شاهين في «2001» الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور بولا كابنة لطيفة في الفيلم.

بعدها احترفت الغناء، وأثارت منذ ظهور أول كليباتها الغنائية المصورة «إنت عارف ليه» بعام 2003 من إخراج شريف صبري، والذي قام برعايتها فنيًا وأنتج أول بطولة سينمائية لها، وهو فيلم بعنوان «سبع ورقات كوتشينة» وانتهى تعاقدهما سوياً منذ عدة سنوات.

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