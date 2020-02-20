ليلى علوي تفاجئ فناناً مصرياً: «أقوم أبوسك»؟

استضافت الفنانة إسعاد يونس فريق عمل مسلسل «حديث الصباح والمساء» احتفالاً بمرور 20 عاماً على عرضه في التلفزيون، ومن بين الأبطال ليلى علوي وأحمد خليل ودلال عبدالعزيز وتحدث كل منهم عن الآخر بطريقة جيدة، مؤكدين أن الأجواء العامة للمسلسل كانت عائلية ولطيفة، وتحدث أحمد خليل عن ليلى علوي واصفاً إياها بأنها أجمل من رأت عينه في الحياة حتى الآن، مما دفعها للرد عليه بقولها: «أقوم أبوسك دلوقت ولا أعمل إيه؟» وأكملت لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.

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وحكى أحمد خليل عن موقف حدث له في كواليس المسلسل، حيث ابتلع مسماراً أثناء تجسيده دور شخص يقوم بتصليح الأحذية وعانى منه، مؤكداً أنه كان يرغب في تقديم الدور على أكمل وجه فكان يضع المسامير في فمه.

مسلسل درامي مصري من إنتاج 2001. شارك في بطولتة كل من ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبدالعزيز، وخالد النبوي والكثير من النجوم ومن إخراج أحمد صقر.

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تتناول أحداث المسلسل تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، من خلال ثلاث شخصيات، وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم، وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية، ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن، من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات، وأصول هذة الشجرات الثلاث، وهم الشيخ معاوية القليوبي الأزهري الوطني، الذي يساهم في الثروة العرابية، وعزيز المصري ناظر سبيل بين القصرين، الذي يعاني الفقر ويتطلع إلى ثروة والد زوجته، وشقيقة داود المصري الذي صعد إلى درجة طبقة البشوات بفضل عمه وطموحه، وعطا المراكبي الذي أنجب على كبر ولدين من زوجته الثرية، ورغم الفروق الواضحة تتصاهر العائلات الثلاث وتشترك في الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مصالحهم من خلال خطوط درامية متشابكة.

شاهدي الفيديو :

https://www. youtube. com/watch?v=bp6EdFnjY-I&feature=emb_logo