استبعاد عمرو يوسف من مسلسل «خالد بن الوليد» وترشيح نجم آخر

أكد مصدر من داخل مسلسل «خالد بن الوليد» أن الفنان عمرو يوسف قد استبعد من العمل، بعدما صور منه عدداً من المشاهد بالعاصمة الأردنية «عمان»، مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

وأضاف المصدر أن هناك خلافاً كبيراً اشتعل بين عمرو ورؤوف أثناء التصوير، وصل إلى أن عمرو يوسف ترك التصوير وغادر اللوكيشن

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وأوضح أن بعد عودتهما إلي القاهرة قررت الشركة المنتجة فض الخلاف بينهما، لكن يبدو أن كلاً منهما مصر على رأيه بأنه ليس لديه خطأ، ليتم استبعاد عمرو يوسف في النهاية من العمل بشكل كامل.

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وتابع المصدر أن استبعاد عمرو سيكون بمثابة خسارة كبيرة للمسلسل؛ نظراً للمشاهد التي سوف يتم إعادتها مرة أخرى بالبطل الذي سوف يحل بديلاً له، لذلك يحاول عدد من المقربين من عمرو يوسف تسوية الخلافات بينه وبين رؤوف عبدالعزيز وإعادته للعمل من جديد.

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مسلسل «خالد بن الوليد» بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الوزير وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سنرجي.

