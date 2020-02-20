غادة رجب: كنت هفقد بصري في شهر العسل | فيديو

كشفت الفنانة غادة رجب، أنها كادت تفقد بصرها في أول أيام شهر العسل، لافتة إلى أنها تعرضت لسقوط مفاجئ في الحمام، واصطدمت عينها بجسم صلب. وتابعت خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع على قناة «سي بي سي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: «كانت عينيا هتروح لولا لطف ربنا، الخبطة كانت في جفن العين، وقتها حسيت إن جالي انفصال شبكية».

ولفتت: إلى أن قوة اصطدام عينها بالجسم الصلب في الحمام شعرت وكأنها فقدت بصرها وحينها ظلت تصرخ وتستغيث بزوجها الشاعر عبدالله حسن، ضاحكة: «دخل زوجي لقاني منبطحة على الأرض، وبعدها توجهنا للمستشفى وحصلت على علاج عبارة عن مرهم من مستخلصات الأعشاب».

وأشارت: إلى أنها كانت ترتدي نظارة شمسية خلال صور فترة شهر العسل، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في عينها.



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