محمد رمضان ينشر فيديو مهيناً والجمهور يعلق: "أنت مريض"

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان، حيث ظهر رمضان وهو يقود سيارته الفارهة وبجواره على مقعد السيارة مسدسه الخاص.

وانتقل رمضان بالكادر إلى خارج السيارة ليظهر كلب يلحق بسيارة وينبح بقوة، ليكون الفيديو عبارة عن رسالة غير مباشرة من رمضان لكل الأشخاص الذين طالبوا بمقاطعة أعماله الفنية عبر صفحات «تويتر» و«فيس بوك»، والذين اعتبرهم رمضان أعداء النجاح، باعثاً لهم رسالة مضمونها «الكلاب تعوي وهو يسير بسيارته الفارهة دون أن يبالي»

وانهالت التعليقات على الفيديو من الجمهور الذين أبدوا غضبهم من الفيديو، مؤكدين أن محمد رمضان وصل لدرجة من التعالي والغرور تصل إلى حد المرض، ولابد أن يستعين بطبيب نفسي.



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شاهدي الفيديو :