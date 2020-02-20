تفاصيل تعطل الطائرة بعمرو يوسف وكندة علوش في باريس وتعرضهما لأزمة كبيرة

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن اليوم هو موعد عودة الفنانين للقاهرة من باريس، وذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، ولكن حدث عطل في الطائرة التي سوف تقلهم لأرض الوطن، مما جعل شركة الطيران تلغي الرحلة، وأضافت أنها والفنانين والفنانات المشاركين في المهرجان اضطروا لعدم السفر والإقامة في فندق المطار، وأنهم سوف يعرفون غداً موعد عودتهم لمصر بعد الانتهاء من حل المشكلة.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، فيديو لها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، قالت فيه: «الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران لغت الرحلة، ونقلونا على فندق في المطار، الحمدلله على كل شيء بكرة بقى نعرف هنسافر إمتى.. دي أسعد أيام حياتنا مع إننا شيلنا شنط كتير، وتعبنا الفنانين اللي معانا.. وأنا بأكد أن رجالة مصر أجمد رجالة».

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وانتهت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود، رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين، ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.

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وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوي، وإلهام شاهين، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقي، والإعلامية شريهان أبوالحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا، والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائي شريف مندور، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

وتنظم أيام القاهرة للدراما العربية «جمعية ثقافة بلا حدود»، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتي تحمل عنوان دورة «مئوية فريد شوقي».



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