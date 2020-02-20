زوجة حسن شاكوش: "صرفت عليه قبل الشهرة"!

قالت فتاة تدعى سلمى من محافظة الإسكندرية، أنها كانت متزوجة عرفياً من المطرب حسن منصور الملقب بـ«حسن شاكوش»، وذلك قبل أن يحظى بهذه الشهرة الكبيرة بعد النجاح الكبير لمهرجان «بنت الجيران»، والذي تخطى حاجز الـ١٠٠ مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات «اليوتيوب».

وقالت «سلمى» في فيديو نشرته في خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «انستجرام»، والذي تداولته الكثير من الصفحات المهتمة بالنجوم: إن حسن تزوج منها قبل شهرته بوقت كبير، دون إبراز وثائق رسمية تثبت ذلك، مشيرة إلى أنها دخلت معه في خلافات كثيرة أدت إلى انفصالهما خوفاً منه على جماهيريته.

اقرئي ايضا : استبعاد عمرو يوسف من مسلسل «خالد بن الوليد» وترشيح نجم آخر

وتابعت سلمى قائلة: «تزوجت من حسن عرفياً منذ ثلاث سنوات، ولم يرد الإعلان وقتها؛ لأنه كان متزوجاً، ولم تظهر أي خلافات إلا بعد شهرته الكبيرة، لتغير طريقته في التعامل، رغم الحياة الزوجية الناجحة التي كنّا نعيشها سوياً».

Advertisements

وأكدت الفتاة التي ادعت زواجها من حسن شاكوش، أنها لم تكن لها أي يد في طلاقه من زوجته الأولى، لأن المشاكل كانت شخصية بينهما، ولم يكن لها علاقة من قريب أو بعيد، مشيرة إلى أنه تحول كلياً دون سبب».

وأضافت «سلمى»، أنها كانت متكفلة بمصاريف الحياة الزوجية، لأنها كانت تعمل، أما حسن فكان يعمل بشكل غير مستمر مثل هذه الفترة، وكانت تقدم له كافة سبل الدعم، لكنه لم يرد أن يعرف الجمهور أي شيء عن هذه العلاقة، موضحة أنها قررت الطلاق بعدما تعرضت للكثير من المشاكل والأزمات المتتالية.

واختتمت الفتاة التي ادعت الزواج من «شاكوش»، أنها بعدما حصلت على الطلاق منه هددها بالضرب قائلة: «انضربت مرة واتنين منه ضرب مبرح، وناس كتير شاهدة على كدة، وبعدها قطع ورقة الطلاق، وقال لي هعورك في وشك لو اتكلمت».



شاهدي الفيديو :