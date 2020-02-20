القاهرة - لايف ستايل علقت الإعلامية منى الشاذلي على الأغنية الجديدة للفنانة غادة رجب، التي استضافتها في برنامجها «معكم»، بمناسبة زواجها من الشاعر عبدالله حسن. في البداية أوضحت غادة رجب، أن الأغنية تُعرض لأول مرة، وأنها سجلتها لعرضها ببرنامج «معكم منى الشاذلي». من جانبها، علقت الإعلامية منى الشاذلى على الأغنية، قائلةً «الأغنية حلوة ولون جديد عليكي، واللى مش عاجبه يشد في حواجبه». Advertisements قد يهمك أيضا :

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كانت هذه تفاصيل خبر منى الشاذلي تخرج عن المألوف: «اللي مش عاجبه يشد في حواجبه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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