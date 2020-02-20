زوجة قصي الخولي تهدد بفضحة على السوشيال ميديا

أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لفتاة تتحدث باللهجة التونسية وتُدعى مديحة الحمداني وتقول أنها زوجة قصي الخولي ووالده ابنه الطفل الرضيع، بدأت مديحة كلامها بالبكاء وبتأكيد أنها سيدة محترمة ومن عائلة مرموقة، وليست كما تم وصفها بأنها ابنه شارع وتابعت حديثها بالدعاء على قصي الخولي لأنه السبب وراء السب والقصف التي تعرضت له من قبل الناس.

أضافت الحمداني أنها تعرفت على قصي في دبي أثناء عملها هناك وأنها قررت تسجيل هذا الفيديو بعد ظهوره في برنامج منذ فترة قريبة يوضح أنه أب مثالي، فقررت الظهور

في هذا الفيديو لتوضيح أن الفنان السوري قصي الخولي ليس كما يدعي وأنها هي من تتكفل بكل مصاريف ابنها وتتعرض للقهر والظلم بسببه.

الجدير بالذكر إن قصي الخولي أعلن عن ولادة ابنه منذ أواخر العام الماضي مما أثار موجة من التساؤلات عن هوية زوجته ومتى تم هذا الزواج، وانتشر ايضًا صورة تجمعه بالسيدة مديحة الحمداني ليظن البعض أنها زوجته ولكن تم نفي الأمر.

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