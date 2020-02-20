تحضيرات أنغام لحفلها الغنائي في مهرجان هلا فبراير

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلها الغنائي مع جمهورها الكويتي، وذلك مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020. ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد. يذكر أن أنغام شاركت في فعاليات احتفالات اليوم الوطني الكويتي، الذي أقيم في محافظة الأحمدي، وتألقت بمجموعة غنائية مميزة خصوصًا الخليجي أبرزها "لاتهجى، قلبي معي، وين تروح"، إضافة إلى مشاركتها غنائيًا مع الفنان عبدالله الرويشد في أغنيته "دنيا الوله". قد يهمك ايضاً: Advertisements أنغام تتلقّى عرض زواج في حفلها في موسم الرياض وزوجها مُتّهم بالغرور أنغام تفوز بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز على مستوى العالم عن أعمالها لسنة 2019

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