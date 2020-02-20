رويدا عطية تُطلِق كليب "حدا تاني"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة رويدا عطيه أغنيتها الجديدة بعنوان "حدا تاني" عبر قناتها الخاصة على YouTube وتطبيق "أنغامي". وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع إيليا ناستا وإنتاج "المولى بروداكشن" و "اربو " و اشراف سمير المولى. أما الفيديو كليب المصوّر، فيحمل توقيع المخرج سامر محمود الذي ساعد على إظهار المقدرة التمثيلية لـ"عطية" بمشاركة الممثل "طارق انيش"، ضمن لقطات تم تصويرها في مدينة عاليه بجبل لبنان.

هذا وتفاعل المتابعون عبر صفحاتها على مواقع التواصل مع أغنيتها عبر الوسم #حدا_تاني حيث عبروا عن إعجابهم بالعمل الجديد

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