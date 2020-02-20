الكشف عن موعد إطلاق الجزء الجديد من "جيمس يوند"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة(العميل البريطاني 007) الموعد الرسمي لإصدار الموسيقى الخاصة(soundtrack) بالجزء الجديد "No Time To Die"، والذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج.

وفيما اتُخِذَ القرار بإطلاق الفيلم بتاريخ 10 إبريل المقبل فى دور العرض السينمائية حول العالم، ستنتطلق الموسيقى الخاصة به منذ 27 مارس المقبل. بحسب التعليق الوارد على صورة "كريج" عبر "إنستغرام"

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