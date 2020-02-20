شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة البريطانية جولى والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جولى والترز، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، إنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمترا من القولون وبدأت علاجا كيماويا بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون في المرحلة الثالثة،وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين في فيلم (اديوكيتنج ريتا) "تعليم ريتا" فى 1983.

وقالت والترز إنها "في حالة جيدة للغاية، ووصفت صدمتها عندما أخبرها طبيب أنها مريضة بالسرطان، وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قال لي: أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء".

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وتابعت "خضعت لفحص للتو وأعلم أنني شفيت"، وقالت بي.بي.سي إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم (سكريت جاردن) "الحديقة السرية" الذي يشاركها بطولته كولين فيرث ويعرض قريبا.

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين في فيلم "إديوكيتنج ريتا" Educating Rita، عام 1983.

وأكدت والترز أنها "في حالة جيدة للغاية"، ووصفت صدمتها عندما أخبرها طبيب بأنها مريضة بالسرطان.