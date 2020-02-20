شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود .. أحدث صورة لمينا مسعود بعد الإعلان عن جزء جديد من علاء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الممثل العالمى المصرى الأصل مينا مسعود للجزء الثانى من فيلم "علاء الدين" أو Aladdin، وهو الفيلم الذى قدمه للجمهور، وشاركه البطولة النجم العالمى ويل سميث، وحقق إيرادات كبيرة للغاية، وتلقى مينا مسعود العديد من الإشادات عليه.

مينا مسعود، نشر عبر حسابه على انستجرام صورة بالأبيض والأسود، وعلق عليها قائلا "إذا ابتسمت وأنت وسط خوفك وحزنك، ابتسم ، ربما ستشاهد يومًا أن الشمس تشرق من أجلك"



مينا مسعود

ووفقاً لصحيفة "فاريتي" فإن شبكة ديزني، أعطت الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذى حققه في سباق شباك التذاكر العالمى في الصيف الماضي.

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وفى تصريحات نقلتها الصحيفة عن المنتجين، أكدوا فيها على اجراء مباحثات مع النجم مينا مسعود والنجم العالمي ويل سميث، والنجمة نعومي سكوت، من أجل المشاركة في بطولة الجزء الثاني من الفيلم المقرر طرحه العام المقبل في دور العرض السينمائي.

وتم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليون و 559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695 مليون و 134 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.