انضمام الممثل أدريان بول للموسم الثانى من مسلسل See على +Apple tv

الخميس 20 فبراير 2020

أدريان بول

ينضم الممثل الأمريكى أدريان بول، المعروف عن دوره في سلسلة Highlander، إلى الموسم الثانى من مسلسل See، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا وألفري وودارد،



وكانت قد أعانت شبكة + Apple TV، انضمام الممثل ديف باوتيستا ينضم أيضًا إلى المسلسل في موسمه الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، ومن المقرر أن يلعب بول دور اللورد هارلان، حاكم أقوى مدينة في المملكة.

وإلى الآن لم تكشف شبكة + Apple TV، عن موعد طرح الموسم الثانى من العمل، ويدور مسلسل See، مجموعة من الناجين بعد أن قتل فيروس معظم السكان على هذا الكوكب، أولئك الذين نجوا من الفيروس أصبحوا لا يرون، ولكن ولد طفلان اللذان يستطيعون أن يروا، بعد عدة قرون.

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حصل مسلسل الأكشن والخيال العلمىSee ، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من الموسم الأول للمسلسل 15 مليون دولار، والعمل تكون من 10 حلقات.

وكانت قد أعلنت شبكة +Apple tv،عن طرح مسلسلها التشويقى الجديد Defending Jacob، بداية من يوم 24 أبريل المقبل، وسيكون من بطولة كريس إيفانز وميشيل دوكيري، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " to5mac9"، ويدور المسلسل الجديد قصة والد يتعامل مع ابنه المراهق المتهم بجريمة قتل.

المسلسل الجديد متسوحى من رواية تحمل نفس الاسم، Defending Jacob، ومن المقرر أن تتوفر الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل Defending Jacob الجديد، على +Apple TV ، بداية من 24 أبريل المقبل، ومن ستقوم منصة البث بطرح حلقة جديدة كل أسبوع.