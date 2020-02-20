شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف محمد رمضان عن مزاولة مهنة التمثيل 3 سنوات والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020

محمد رمضان

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر د.أشرف زكي، كل ما تردد عن صدور قرار بتجميد عضوية الفنان محمد رمضان لمدة 3 سنوات استجابة للإنذار القانوني الموجه لها من المحامي أشرف عبد العزيز.



لافتا إلى أن رمضان لا يزال مقيدا بجداول العضوية، ويتمتع بكل حقوقه القانونية ومن بينها مزاولة المهنة، ولم يخضع لأية تحقيقات داخل النقابة في أزماته الأخيرة.

أشار زكي إلى أن النقابة ليست جهة اختصاص للتحقيق في أزمات محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر أو ناصر البرنس،لأن هذه الوقائع محلها النيابة العامة والمحاكم، ولا تتعلق بمهنة التمثيل كما أن رمضان لم تتم إدانته بتهمة مخلة بالشرف ولم يرتكب جريمة تسيء لسمعته، ولا توجد بلاغات بحق رمضان تتعلق بعمله كممثل.

يذكر أن حملة مقاطعة محمد رمضان بدأت تنتهج وسيلة بث أخبار كاذبة بحق الفنان لجذب المزيد من الشباب لدعمها، وادعت الحملة سابقا أنها السبب وراء استبعاد رمضان من إحياء حفل مباراة سوبر الكرة المصرية المقررة اليوم في الإمارات، كما أعلنت قرار تجميد عضويته ووقف تصوير مسلسل البرنس على غير الحقيقة.

وحاول رمضان استعادة دعم جمهوره لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تطارده وتهدد استمرار نجوميته في عالمي الغناء والتمثيل.

ووجه رسالة لمتابعيه أكد فيها أنه يتعرض لحرب ممنهجة سببها أنه نشأ في طبقة بسيطة، وأشار إلى أن جمهوره السبب في نجاحه ومشاركته لهم في تفاصيل حياته يرجع لاعتبارهم عائلته، وحاول الاعتذار منهم عن نشر الفيديو الساخر من الطيا.

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رمضان وجه الرسالة مباشرة إلى جمهوره واصفا إياهم بأنهم أهله وقال: إلى أهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي؛ لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي».

أضاف رمضان، الذي واجه انتقادات لاذعة من متابعيه وحملة واسعة لمقاطعته: وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات.. والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.

واختتم رمضان رسائله لجمهور متابعيه: المقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم، زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة، العقوبة فعلاً قاسية جدًا إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى، ومع ذلك لمّا شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم، ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدًا.. #ثقة_في_الله_نجاح.

تعليقات جمهور رمضان جاءت صادمة وطالبه بعضهم بالاعتذار منهم عن أخطائه والالتزام بفضيلة التواضع وقال د.عصام محمود اعترف مرة انك غلطت، اعترف انك ماشي غلط واعتذر للناس وغير مسارك، غير كدة محدش هيقبلك ويا ريت تدور على مهنة تانية لأن الناس اللي كانت بتحبك كل لحظة بتقل لغاية ما هتلاقي ردود أفعال عنيفة منهم في الشارع.

وقال متابع يدعى محمد حسن: الي انت فيه ده اكيد رساله من ربنا قرصة ودن بس من تواضع لله رفعه وانت افتريت اتصالح مع ربنا الاول وشوف النتيجه الله يسهلك ويغفرلك.

وأضافت جولي حسني: بطل تستفز الناس عمرو دياب وعادل امام وفنانين كتير ومحمد صلاح كل دول ممكن يكونوا أغنى منك بكتير محدش بيقعد يصور ويتفشخر ويقول على نفسه نمبر وان بالرغم تاريخهم كبير خلى عندك أخلاق عشان البنى آدم سيرة شوفت الفنان عامر منيب متوفى من 9سنين كل الناس بتحبه وبتترحم عليه الإنسان سيرة طيبه

ولم يصدق فوزي علي رسالة رمضان ورد عليها بقوله: لقيت جو النمبر و الاسطوره مش جايب نتيجه ، رجعت تلعب علي العاطفه و جمهوري و حبايبي و انا غلبان و انا منكم و بتاع ، عشان تكسب تعاطف الناس ، علي الله تكون اتعلمت الدرس و تعرف ان من تواضع لله رفعه و ان كل الي انت فيه ده في لحظه ممكن يروح.