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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة قصي خولي تهدد بفضحه لهذا السبب! والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
قصي خولي
تصدر الفنان قصى خولى، تريند جوجل اليوم الخميس بسبب نشر فتاة تدعى مديحة الحمداني تقول إنها زوجة قصي خولي، وظهرت في الفيديو وهي تقود السيارة وهي منهارة وتبكي بسبب معاناتها مع زوجها والكلام السيئ الذى يقال عنها.
وقالت مديحة في الفيديو: "عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم".
وتابعت، " أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت في شركات كبيرة في دبي وتعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها، كل زملائى يعرفون الحقيقة، وشاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم بغسل ابنه مرتين"، مشيرة أنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.
وأكملت مديحة حديثها: " صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابنى، لكن بعد الذي شاهدته على في البرنامج قررت عدم السكوت و الظهور والتحدث عن الظلم و القهر الذى اعيشه بسببك ".
وفى نهاية الفيديو، هددت مديحة الحمداني زوجها بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف كل الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما".
يذكر أن قصي خولي قد ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى.
وكشف خولي أن ابنه عمره أصبح الآن عاما ونصف العام، وأنه يشارك في رعايته من تغيير الحفاضات له وأضاف بأنه منذ كان صغيرا كانوا ينادونه بـ "أبو العميد" تيمنا باسم والده، ولهذا السبب اختار هذا الاسم لابنه.
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