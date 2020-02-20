غادة رجب تتعرض لحادث في شهر العسل

الخميس 20 فبراير 2020

غادة رجب

كشفت الفنانة المصرية غادة رجب أنها تعرضت لحادث كاد أن يقضي على بصرها في أول أيام شهر العسل، إثر سقوطها أرضًا في حمام الفندق.



وقالت غادة رجب خلال حوارها إلى برنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي المصرية بصحبة زوجها الشاعر عبد الله حسن: “عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا وصوت بصوت عالي”.

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وتابعت غادة رجب أن هذه المنطقة لا يوجد بها إسعاف والعلاج يتم بالأعشاب، موضحة أن زوجها التقط الصور كذكرى لها.

في المقابل، أكد عبد الله حسن أن حياته كانت قبل زواجه من الفنانة غادة رجب بمثابة مأساة حقيقية، مشيرًا إلى أنه ضد فكرة أن يتزوج الرجل ليستيقظ من نومه في الصباح ليجد إفطاره جاهزًا أو إلى غير ذلك من أفكار، ولكن الأمر له علاقة بأن يجد الإنسان الشريك الذي يعني له السكن والحياة.

كما حكت غادة رحب كيف التقت بزوجها ومتى بدأت قصة الحب بينهما، وقالت إنهما حتى الآن لا يصدقان أنهما تزوجا، مشيرة إلى أنها لم تقصد أن تخفي الأمر عن أي شخص، ولكن كل شيء حدث بسرعة.

وتدخل زوجها عبد الله حسن وحكى كيف التقيا وقال إن ذلك حدث في برنامج “مفيش مشكلة خالص” مع محمد صبحي وكان يعرض عبر قناة سي بي سي ، في يوم كتب أغنية لتغنيها غادة كان اسمها “نصفي الثاني”، وبسبب هذه الأغنية التقى بها لأول مرة، لتستكمل غادة القصة وتقول إنها أعجبت بالأغنية كثيرا ودار حديث بينهما، وطلب منها “حسن” أن تعطيه رقمها، وعلى الرغم من أنها لم تكن تعطي رقمها الخاص لأي شخص، لكنها شعرت بالارتياح له وأعطته رقمها.