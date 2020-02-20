"ماي سالينجر يير" يفتتح برلين السينمائي الخميس

يفتتح فيلم "ماي سالينجر يير" للمخرج الكندي فيليب فالاردو، الخميس، مهرجان برلين السينمائي في نسخته الـ70، والذي يمنح جائزته الفخرية للممثلة البريطانية هيلين ميرين.

وتدور أحداث فيلم "ماي سالينجر يير" في نيويورك في التسعينيات من القرن الماضي، حول شابة تقوم بالرد على رسائل معجبين مرسلة للأديب دي جي سالينجر، وتقوم ببطولة الفيلم الممثلتان الأمريكيتان مارجريت كوالي وسيجورني ويفر.

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والفيلم مقتبس من مذكرات تحمل نفس الاسم للمؤلفة جوانا راكوف، وتعمل بطلة العمل في وكالة تمثل الكتاب والمؤلفين لدى دور النشر وتحلم بأن تصبح كاتبة.

ويعد مهرجان برلين من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم بجانب كان وفينيسيا، كما أنه أحد المهرجانات القلائل التي تفتح أبوابها للمواطنين.

ولن تتنافس معظم الـ340 فيلما المقرر عرضها طوال فترة المهرجان التي تمتد 10 أيام على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، وتتنافس 18 فيلما، بينها 16 فيلما يتم عرضها لأول مرة، على جائزة الدب الذهبي.

ومن المقرر أن تقوم هيئة الحكام المؤلفة من 6 أعضاء، ويترأسها الممثل البريطاني الحائز على جائزة أوسكار جيرمي أيرونز، بتسليم جوائز المهرجان في حفل الختام في 29 فبراير/شباط.