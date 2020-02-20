Feb 20, 2020
قبل أيام، طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “بويا محمد” على موقع روتانا الرسمي عبر موقع يوتيوب وهي مستوحاة من الفلكلور العراقي. قدّم “الحلاني” أغنية “بويا محمد” بتوزيع ورؤية جديدين حملت توقيع طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور. وحصدت اعجاب الجمهور.
من جهة أخرى، أكد عاصي ان “بويا محمد” هي أول أغنية أصدرها من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “عاصي 2020″، ومن المقرر طرح الأغنيات الجديدة تباعاً. كما كشف الفارس أنه يتم حالياً التحضير لتصوير فيديو كليب جديد.
نذكر أن عاصي الحلاني سيلتقي الجمهور بحفل فني سيحييه ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون يوم الجمعة، 21 الجاري على مسرح الكورنيش الكبير في الفجيرة.
أيضاً يشارك “الحلاني” في اوبريت صناع الأمل حيث قام بوضع صوته على المقطع الخاص به في استديو سفير الالحان فايز السعيد، تنفيذ الفنان العالمي ريدوان، المنسق العام النجم الاماراتي فايز السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيرًا، أعلنها عاصي الحلاني والموعد قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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