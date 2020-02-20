مايا دياب: أوبريت “صناع الأمل” سوف يرددها العالم

بالتوازي مع النجاح الكبير الذي ما زالت تحققه أغنيتها الجديدة “أنا”، شاركت النجمة مايا دياب بأوبريت “صناع الأمل” في دولة الإمارات العربية المتحدة الهادف الى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني وذلك الى جانب 30 نجماً عربياً من مشاهير العالم العربي والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية.

عبرت مايا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفته بالإنساني وعن مدى تقديرها لصاحب مبادرة “صناع الأمل” سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع تويتر في هذا الاطار:”دولة الأمل والسعادة..الإمارات التي جعلت من الوطن قدوة للعالم، تنفرد بأوبريت “صناع الأمل”وذلك برعاية حفظه الله سمو الشيخ محمد بن راشد على أمل أن نستطيع أن نزرع الأمل في قلوب من يحتاجه،أغنية سوف يرددها العالم مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، وفي استوديو حبيب القلوب سفيرالألحان فايز السعيد”.

يذكر أن الأوبريت يأتي متزامناً مع حفل الدورة الثالثة من “صناع الأمل”، الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير2020 في قاعة كواكولا آرينا في دبي، لتشكل هذه المبادرة رسالة أمل وتفاؤل من دولة الإمارات لصنع التغيير الإيجابي للمجتمعات العربية.

أما في ما يخص نشاطها الفني، تضع النجمة مايا الدياب اللمسات الأخيرة على فيديو كليب أغنية “أنا” التي لاقت إعجاب وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن المتوقع أن يكون الكليب مصور على طريقة الغرافيكس وسيتم طرحه في الأيام القليلة المقبلة. بالإضافة الى ذلك، تستعد مايا لعدة مشاريع جديدة ومن ضمنها التحضير لإطلاق ألبوم جديد ستكشف عن تفاصيله لاحقاً.