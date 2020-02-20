كاريس بشار: سأنتسب لنقابة الفنانين في حال كان هذا الفنان نقيبا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أيدت النجمة السورية كاريس بشار ترشيح الفنان فادي صبيح لنفسه في انتخابات نقابة الفنانين التي ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت في منشور لها عبر حسابها على تويتر إنها خلال أربع وعشرين عاما في مهنة التمثيل لم تفكر أبدا بالانتساب إلى نقابة الفنانين في سوريا لأسباب كثيرة لم تذكرها.

وأكدت أنه في حال انتخاب الفنان فادي صبيح ووصوله إلى منصب نقيب الفنانين، فهي لن تتوانى أبدا عن التفكير في الانتساب وستقدم أوراقها مباشرة، في تأكيد منها على دعمه و وقوفها إلى جانبه آملة بنجاحه.

"سوق الحرير"

وعلى صعيد آخر تواصل الفنانة كاريس بشار تصوير دورها في مسلسل "سوق الحرير"، وهو من تأليف حنان المهرجي و إخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا، وإنتاج شركة ميسلون فيلم، وتجسد فيه شخصية "قمر" وهي ابنة الفنانة وفاء موصللي والفنان عبد الهادي الصباغ، ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، وسيكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل.

بينما كان آخر أعمالها الدرامية المعروضة مسلسل "العميد" وهو تأليف وإخراج باسم السلكا، والذي جسدت فيه شخصية الروائية.

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فادي صبيح: الفنان أولا

لم تكن كاريس بشار الفنانة السورية الوحيدة التي تدعم ترشيح فادي صبيح لمنصب نقيب الفنانين، بل شاركها في هذا الدعم العديد من الفنانين السوريين والمخرجين ومنهم المخرجة رشا شربتجي، متمنين أن يكون مجلس النقابة الجديد قادرا على تحقيق إنجازات لصالح الفنانين والعاملين في هذا المجال.

وبدوره أعلن فادي صبيح عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك عن بعض النقاط المتعلقة بترشيحه لانتخابات المجلس النقابي، أنه لن يقدم شعارات ولا وعودا زاهية، لكنه الحلم الذي يشاطره العمل والمحبة لسورية الوطن والإنسان والحضارة، والرغبة في الدفاع عن خصوصية الفن السوري، وضرورته من موقعه كفنان وإنسان ومواطن سوري، ولد وعاش على أرض سوريا.

وأكد على أنه من موقعه كفنان ومواطن سوري وصاحب حلم فني وجد نفسه منحازا للعمل النقابي، مؤمنا بدور النقابة في تكريس دور الفنان في الحياة العامة، والبحث عبر الفنون عما يداوي آلام الناس، ويسند آمالها بغد أكثر إشراقا، ووطن تسوده قيم المحبة والإخاء والمساواة، وليصبح الفن بهذا المعنى المبضع الذي يداوي الجراح ويبلسمها، ويصير الفنان نقطة لقاء لا تفرقة، وصلة وصل لا تقطع بينه وبين مختلف الشرائح الاجتماعية، والتي لولاها لما كان الفن له هذا الوهج، ولما كان للفنان هذا النصيب من الضوء الذي يحمّله المسؤولية، ويرخي على عاتقه المهام الجِسام، سواء في عمله الإبداعي أو النقابي.

وشدد على أن من سيشاركون بالانتخابات ينتظرون من المجلس النقابي الجديد العمل لا الأقوال، ليكونوا على قدر المسؤولية في تحقيق كل الحقوق التي يجب أن يحظى بها الفنان السوري.