النجوم ضد قرار منع هاني شاكر مطربي المهرجانات من الغناء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم يتفق معظم نجوم الفن في مصر مع قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بعد واقعة أداء أغنية "بنت الجيران" للمطربين حسن شاكوك وعمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، متضمنة جملة "وأشرب خمور وحشيش".

وذهبت كاميرا "فوشيا" لاستطلاع رأي عدد من النجوم بشأن قرار هاني شاكر، وهل يؤيديون منع مطربي المهرجانات من الغناء أم لا.

في البداية، قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف لـ"فوشيا": "أحب جميع الأغاني، لما بلاقي أغنية دمها خفيف والناس بترقص برقص وكله تمام".

وأضافت: "قرار المنع وجهة نظر لنقيب الموسيقيين، ولكن في الزمن الحالي لا يستطيع أحد الحجر على ذوق الناس، واللي مش عايز يسمع يقلب القناة".

ومن جانبه، قال الفنان المصري باسم سمرة: "لا أحب أغاني المهرجانات، ولكني ضد قرار المنع، من يحب هذا النوع من الأغاني فليغنيه والجمهور يسمع إذا أراد، ومجتمعنا يتحمل العديد من الأذواق".

ورفض الفنان خالد الصاوي قرار المنع كليا؛ إذ قال لـ"فوشيا": "سمعت هذه الأخبار للتو، وبكل صراحة أنا ضد منع أغاني المهرجانات، لأنني أحبها، وأغنيها وسوف أغنيها".

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بينما قدم الفنان المصري عمرو عبد العزيز عبر "فوشيا" اقتراحا بديلا عن قرار المنع، قائلا: "أرفض كلمة منع في كل شيء يخص الإبداع، ووجهة نظري أن يجمع الفنان هاني شاكر كل مطربي المهرجانات ويدعوهم لاجتماع كبير، ويفرض عليهم العديد من الشروط".

وأردف: "من يلتزم بالشروط فليغني ويكسب المال، ومن لم يلتزم يتم حجبه ومنعه ومحاسبته، أما قرار المنع فأراه غير موفق؛ لأن المتضرر منه ليس المطربين فقط، بل الفرق الموسيقية وأشخاصا كثيرين يفتحون بيوتهم من أموال الحفلات الغنائية".

وواصل: "كما أن قرار المنع لن يقضي على أغاني المهرجانات كما يتصور البعض، لأنه إذا لم يحيي هؤلاء المطربون الحفلات فسوف يقدمونها على يوتيوب وقد يلجأون إلى الشارع، وحينها سيتعاطف معهم الجمهور أكبر، وتصبح المشكلة أخطر".

واختتم حديثه قائلا: "أغاني المهرجانات فرضت نفسها، هذا أمر واقع ويجب أن نتعامل مع الوضع الحالي بشكل فني واحترافي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارا بمنع ما يسمى بـ "مطربي المهرجانات" المصريين من الغناء بالمنشآت السياحية والملاهي الليلية، وذلك بعد إثارة الجدل عقب مشاركة حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة.

وقال الفنان هاني شاكر في قراره: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات".

وحذر نقيب المهن الموسيقية من يخالف قراره قائلا: "من يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".