كم تبلغ ثروات أبطال مسلسل Friends؟ جنيفر آنستون تتربع على العرش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بدأت حلقات المسلسل الأمريكي الشهير " فريندز" في شهر سبتمبر لعام 1994 وحقق نجاحًا ساحقًا واستمر لمدة 10 مواسم متتالية إلى أن عُرضت حلقته الأخيرة في شهر مايو لعام 2004.

وبعد ذلك تم نشر السيت كوم الشهير عبر منصات متعددة بعائدات تخطت المليار دولار، أي أن كلًا من الممثلين يحصل على ما يقرب من 20 مليون دولار سنويًا بعد احتساب الضرائب.

وبحسب ما نشرته مجلة "كوسموبوليتان" البريطانية، فإن أبطال هذا المسلسل جينيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وماثيو بيري، وديفيد شويمر قد حصلوا على أموال كثيرة مقابل الحلقة الواحدة في كل موسم، حيث اختلفت أجورهم باختلاف المواسم:

الموسم الأول

يتكون الموسم الأول من 24 حلقة وحصل كل ممثل منهم على22.500 دولار مقابل الحلقة الواحدة، أي أن نصيب الفرد منهم يصل لـ540 ألف دولار.

الموسم الثاني

أما الموسم الثاني فقد انخفضت أجورهم لـ20 ألف دولار وتراوحت أجورهم جميعهم عن الموسم كله ما بين480 و960 ألف دولار، ويعتبر هذا أقل موسم بالنسبة إليهم، لكن تطورت الأحداث للأفضل في المواسم التالية.

المواسم من 3 إلى 8

قرر الأبطال الستة التفاوض على أجر مادي أعلى، وبالفعل حصل كل منهم على 75 ألف دولار مقابل الحلقة الواحدة في الموسم الثالث و85 ألف دولار في الموسم الرابع و100 ألف دولار في الموسم الخامس، وارتفعت الأجور لـ125 ألف دولار في الموسم السادس إلى أن وصلت لـ750 ألف دولار في الموسمين السابع والثامن.

الموسم 9 و10

وصلت الأمور ذروة الجنون في آخر موسمين، حيث تقاضى كل ممثل منهم مليون دولار عن كل حلقة، حيث بلغت أرباح كل ممثل منهم 24 مليون دولار للموسم التاسع و18 مليون دولار للموسم العاشر والأخير.

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أما عن قيمة ثروات الممثلين الست فتتفاوت، حيث تتصدر جينيفر أنستون القائمة ومات ليبلانك يتذيلها، وإليك قائمة بترتيب أبطال مسلسل "Friends" تبعًا لثرواتهم:

جينيفر انستون

تبلغ ثروة الممثلة الأمريكية جينيفر انستون 300 مليون دولار، فقد واصلت نجاحاتها في عالم هوليوود لحد لحصولها على أجر مليوني دولار مقابل كل حلقة من المسلسل التليفزيوني The Morning Show.

كورتني كوكس

تبلغ قمية ثروة الممثلة الأمريكية كورتني كوكس 150 مليون دولار، وكانت كورتني المتحدثة الرسمية لشركة بانتين لمنتجات العناية بالشعر، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية التي تلقت مقابلها مبالغ هائلة.

ماثيو بيري

يحتل الممثل الأمريكي ماثيو بيري المرتبة الثالثة بين أبطال المسلسل الشهير وتبلغ قيمة ثروته 120 مليون دولار، ومن المعروف عنه عمله في العقارات الذي يدر عليه أموالاً طائلة.

ليزا كودرو

تأتي ليزا كودرو في المرتبة الرابعة، حيث تقدر ثروتها بقيمة 90 مليون دولار، وتجنى أرباحًا كثيرة من برنامجها Web Therapy بالإضافة لعملها في مجالات العقارات الذي يُدر عليها دخلًا كبيرًا.

ديفيد شويمر

يأتي الممثل ديفيد شويمر في المرتبة التالية لليزا، حيث تقدر قيمة ثروته بـ85 مليون دولار، وكان من أبرز أعماله بعد ذلك هو دور روبرت كارداشيان في American Crime Story.

مات ليبلانك

يتذيل الممثل مات ليبلانك القائمة بثروة قدرها 80 مليون دولار بالإضافة لعدة صفقات أخرى حيث بلغت قيمة عقده مع برنامج "توب غير"، 2.9 مليون دولار ويحصل على 200 ألف دولار مقابل كل حلقة من مسلسله Man With a Plan الذي يُعرض على قنوات CBS.