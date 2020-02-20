صور تكشف تأجير محمد رمضان كومبارسات في واقعة مطعم البرنس

حقيقة هجوم الفنان محمد رمضان على مطعم "البرنس" كما قال الاخير من خلال فيديو له عبر "اليوتيوب" مهددًا برفع قضيه عليه.
وأكد "المصدر" أن محمد رمضان، إستعان بفريق العمل الخاص به من مديرين تصوير وفريق إنتاج وممثلين كومبارس لعمل شو أمام المطعم في محاولة منه لأثبات حب الجمهور له بشكل مزيف وغير حقيقي.
وكان من بين هؤلاء الاشخاص الذي إستعان بهم رمضان، المصور محمد عمر الذي قام بتصوير إعلان محمد رمضان الأخير "فيها باور" وخالد نياجرا وطارق نياجرا أصاحب شركة Nojara Production المنتجة للأعلان.
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