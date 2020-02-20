بسبب الخمور الجمهور يهاجم رانيا يوسف

قام عدد من رواد السوشيال ميديا، بالهجوم على الفنانة رانيا يوسف، بعد نشرها فيديو وهي ترقص على أنغام مهرجان "بنت الجيران" في منزلها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وجاء الهجوم عليها؛ بسبب تواجد عدد من زجاجات الخمور في الفيديو، والتي لاحظها الجمهور، بالرغم من وجودها في الخلفية.

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بينما قال أحد المهاجمين: "رانيا يوسف مِنَزِّله فديو بترقص جنب البار في بيتها.. عاوزين بقى بجملة حملة النظافة؛ نطالب بــ #شطب_رانيا_يوسف من النقابة، ومنعها من الظهور الإعلامي، بس متروحش تعيط مع عمرو أديب، وتقول أنا برقص جنب الخمور، نبهني".

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