شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات أحمد سالم فى ذكرى ميلاده...من جملة "هنا القاهرة" لتأسيس استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الخميس مع ذكرى ميلاد أحمد سالم أول مذيع في الإذاعة المصرية، والذي اشتهر بالجملة التاريخية "هنا القاهرة"، حيث قالها للمرة الأولى في الإذاعة، كما لم يقف أحمد سالم عند كونه إعلاميا، وإنما لعب بطولة العديد من الأفلام المصرية واكتشف العديد من النجوم والنجمات منهم كاميليا، كما ارتبط بقصص حب عديدة مع نجمات الزمن الجميل، وتزوج الفنانة أسمهان.



احمد سالم

أحمد سالم فى سطور

ـ ولد أحمد سالم في الـ 20 من فبراير عام ١٩١٠، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لأسرة من أعيانها.

ـ سافر إلي إنجلترا لدراسة الهندسة، وتخصص في دراسة هندسة الطيران.

ـ عاد من لندن عام ١٩٣٢، ثم اشتغل في إدارة ملك القطن في القطر المصرى الخاص بـ أحمد عبود باشا، ليقترب من ذوي النفوذ في الدولة وباشوات العصر، ومنهم طلعت حرب.

ـ في الخميس ٣١ مايو عام ١٩٣٤ كان المصريون علي موعد مع صوت أحمد سالم عبر الإذاعة بجملة "هنا القاهرة"، ثم أعقبها تلاوة مباركة للشيخ محمد رفعت من سورة الفتح.

ـ علي يديه تم افتتاح ستوديو مصر عام ١٩٣٥، الذي أسسه على غرار ستديوهات الفن الكبرى في العالم، وأول فيلم قدمه هو "وداد" من بطولة أم كلثوم.

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الفنان احمد سالم

ـ بعد ذلك دخل عالم التمثيل وشارك في بطولة العديد من الأفلام منها "دموع الفرح" الذي يعد آخر أعماله مع زوجته الفنانة مديحة يسري.

ـ توفي عقب رصاصة طائشة أثناء مشادة مع ضابط شرطة، ورغم انه لم يمت منها إلا أنها وبسبب الآلام الناتجة منها طوال خمس سنوات قرر عمل عملية جراحية توفي بسببها.