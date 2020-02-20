شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة كويتية تعرض تبني الطفلة المعنفة من والدتها بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تبنى الطفلة المعنفة من قبل والدتها بالإمارات، والتي انتشر مقطع فيديو لها أمس بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها الشديد من الفيديو، مطالبة بمحاكمة الأم بالمؤبد.

وقالت هيا الشعيبي عبر فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "الله ينتقم منها إن شاء الله.. البنت جميلة وحلوة إذا ما حدا اتبناها.. أقسم بالله أتبناها أنا أروح أخدها تعيش عندي وعند عيالي أقسم بالله العظيم".

وأضافت: "وأحب أشكر حكومة أبو ظبي على سرعة القبض على هذه الأم اللي المفروض تاخد سجن مؤبد لأنه لسه فيه فيديو إحنا ما نزلناه عشان عورة البنت".

واختتمت حديثها، قائلة: "يعني ما أدري شنو بعد احكي ترى إنتي قلب أم إنتي.. ده إنتي صدق أمها.. ترى ناس تدور على الضنى وناس تسبب الضنى.. اشلون يا ربي البنت وردة".

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وكانت شرطة أبوظبي قد القت القبض على أم قامت بتعذيب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة تضرب طفلة داخل منزل، إذ اعتقد كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن المتهمة هي خادمة، لكن تبين من التحقيقات أنها الأم.

وذكرت شرطة أبوظبي بعد إلقاء القبض علي المتهمة، أن هناك خلافات عائلية بين الأم والأب، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، موضحة ان الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الاماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع اشكاله.

واكدت شرطة أبوظبي عدم تهاونها في ملاحقة كل من يلحق الأذى بالأطفال، واتخاذ كل ما يلزم بحقه وفق اجراءات القانون، مشددة على أن دولة الامارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل ومنها قانون الطفل رقم 3 لسنة 2016، "وديمة"، والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

أكد مدير فرع الأطفال والأحداث في مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة ابوظبي، الرائد عبدالله ناصر العلوي، استقرار حالة الطفلة ضحية حادثة التعنيف على يد والدتها، مشيرا الى ان مراكز الدعم الاجتماعي تتابع حالة الطفلة وتقدم الدعم النفسي للطفلة وتنفيذ القرارات القضائية بهذا الشأن.