شكرا لقرائتكم خبر عن برومو "العارف - عودة يونس" لأحمد عز وفهمى يتخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى الإعلان التشويقى فيلم "العارف" – عودة يونس، للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى ، حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة ، منذ طرحه على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، من انتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وسيطر على البرومو مشاهد أكشن وانقلاب سيارات وضرب نار، والمقرر طرحه بدور العرض في موسم الصيف المقبل، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة "التيزر" الدعائى للفيلم فى دور العرض السينمائية نهاية ديسمبر الماضى.

الفيلم ينتظر انطلاقه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

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فيلم "العارف" يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد عز فى السينما فيلم "ولاد رزق 3" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان وتم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت ايراداته 100 مليون جنيه، بينما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى ووصلت إيراداته الى 80 مليون جنيه.