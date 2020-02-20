شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تسترجع ذكريات زيارتها البيت الحرام بصورة أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة المعتزلة أمل حجازى ذكريات رحلتها للسعودية، وشاركت أمل جمهورها بصور لها أمام الكعبة وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" لا فرحة في الدنيا تضاهي فرحة وجودي في هذا المكان ..اشتقت لك الكعبة الشريفة".





وتحرص أمل حجازى، على مشاركة جمهورها صور من حياتها اليومية ومواقف مع أولادها ورحلاتها، والرد على متابعيها الذين يحرصون على معرفة من أين تشترى ملابس المحجبات، حيث إنها دائما تظهر بإطلالات فى قمة الرقة والجمال، كما أنها دائما متجددة فى طريقة لفة طرحة حجابها والاستايل التى ترتديه، وتواكب كل خطوط الموضة.

كما أدت أمل حجازى مناسك فريضة الحج العام الماضى، وشاركت الفنانة جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام وظهرت وهى ترتدى ملابس الإحرام، مطالبة من الجميع مسامحتها.

وقالت امل حجازي فى الفیديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه يسامحنى، بشكرك يا رب على النعمة اللى أنعمت بها عليا، ومقصرة شو ما بعمل معك، لأن اللي عطیتني ياه شى كتیر كبیر".

واستكملت أمل حجازي حديثها وهى تبكى "بدال ماكون واقفة على مسرح فى هذا اليوم سأكون واقفة بین إيديك، بین إيدين رحمتك على جبل عرفة، يا رب تقبل منى ومن كل الحجاج، لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك".

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وأعلنت أمل حجازى، منذ عام اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، والابتعاد عن الساحة الغنائية وتقديم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".

ورفضت الفنانة اللبنانية أمل حجازى، تهنئة الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة حسان دياب، والذى وقع على مرسوم تشكيل الحكومة فى قصر بعبدا أمس الثلاثاء، بعد 33 يوما منذ تكليفه بتشكيلها، وحصوله على 69 صوتا و90 يوما من الاحتجاجات والتى تزامنت مع استقالة سعد الحريرى.

وقالت أمل حجازى فى تغريدة عبر حسابها بتويتر :" دعونا نرى عمل الحكومة !!ومن ثم نهنئ أو لا نهنئ! على أمل أن تكون عند حسن ظننا ..إن شاء الله".