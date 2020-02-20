شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بوابة سلمى أبو ضيف لدخول عالم "تيك توك" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة سلمى أبو ضيف، لقطار الفنانين الذين دخلوا مؤخرا عالم "تيك توك"، حيث دشنت حسابا عبر التطبيق الذى أصبح من أشهر تطبيقات العالم، وبدأت تنشر عليها الفيديوهات، حيث نشرت فيديو مستعينة فيه بجملة شهيرة من مسلسل "اللالا لاند"، لدنيا سمير غانم، حيث حاولت بقدر المستطاع تقليد الشخصية التى قدمتها دنيا في المسلسل.

وحقق الفيديو حوالى ربع مليون مشاهدة، وآلاف الاعجابات والتعليقات المشيدة بأداءها فى تجسيد شخصية دنيا في المسلسل.

@salmaabudeif Fotostob????♬ الصوت الأصلي - yasminaliofficial13

وكانت سلمى أبو ضيف قد أثارت الجدل، بظهورها مع الشاب الإيطالى الذى سبق ونفت ارتباطها به رسميًا، خلال احتفالهما بالكريسماس، حيث نشرت صور جديدة معه، عبر حسابها بموقع "لنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أفضل هدية في 2019 هو أنت"؛ وأعاد تعليق سلمى على الصورة، الجدل حول ارتباطها بالشاب الإيطالى، وعلق عدد كبير من متابعيها حول طبيعة علاقة بهذا الشاب إذا كان خطيبها أم مجرد صديق.

سلمى أبو ضيف نفت خبر ارتباطها وخطوبتها من هذا الشاب بعد نشر صورة جمعت بينهما منذ أيام على صفحة التواصل الاجتماعى "الإنستجرام"، موضحة أنها ليست مخطوبة من ذلك الشاب، مضيفة أن حياتها الشخصية ملكها فقط ولا تريد التحدث عنها.

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وكانت أول صورة تنشرها الفنانة سلمى أبو ضيف تجمعها بالشاب الإيطالى، فى سبتمبر الماضى عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حبي الوحيد"، وهي الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هناك تقارير أخبارية أكدت خطوبة سلمى لهذا الشاب، وأنها غابت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي بسبب خطوبتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.