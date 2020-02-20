شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة: أحداث فيلم "صندوق الدنيا" مشوقة وستنال إعجاب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته بطرح فيلم "صندوق الدنيا" في دور العرض السينمائي، مشيرا إلى أن قصة الفيلم رائعة ومميزة، وأحداثه مشوقة ستعجب الجمهور.

وقال باسم سمرة - في تصريحات صحفية اليوم إنه بذل في العمل مجهودا كبيرا مع الأبطال المتواجدين معه، مشيرا إلى تحمسه لتجربة الفيلم، وعدم شعوره بتعب التصوير؛ نظرا لروح فريق العمل.

ولفت إلى ظهوره بدور مختلف في الفيلم عما قدمه من قبل، مضيفا أنه يجسد شخصية إنسان فقير يأتي للبحث عن عمل في القاهرة، ويتعرض لمجموعة من المشاكل.

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وينتمي "صندوق الدنيا" إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما، بعد إقامة عرضه الخاص في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر في مصر أول أمس الثلاثاء، يشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، وخالد الصاوي ، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وهو تأليف وإخراج عماد البهات.