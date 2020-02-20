شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الفنانين.. هانى شاكر يتمنى فوز الزمالك.. وأحمد السعدنى يرجح فوز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قطبا الكرة المصرية ناديا الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، بنهائي السوبر المصرى، المقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، حيث يتلقى الفريقان بروح جديدة، خاصة الزمالك الذى حقق بطولة كأس السوبر الإفريقية على حساب فريق الترجى التونسى، والذى فاز عليه بنتيجة 2/1 .

ويرصد ”الخليج 365” توقعات نجوم الفن والمشاهير على مبارة السوبر المصرى، قبل انطلالقها بساعات، حيث انقسمت التوقعات مت بين فوز الاهلى وفوز الزمالك، واللافت للنظر أن الجميع توقع النتيجة لصالحه بأهداف، ولم يرصد حالة واحد بالتعادل في الوقت الرسمي للمباراة.

وجاءت التوقعات كالتالى: مشجعو النادى الاهلى

توقع النجم أحمد السعدنى، فوز النادى الأهلى بنتيجة 2/1 لصالح النادى الأهلى، ومعروف عن السعدنى تعصبه الشديد للنادى الأهلى.

النجم أحمد رزق، توقع فوز النادى الأهلى بنتيجة 2 صفر على النادى الزمالك في نهائي السوبر المصرى، ويذكر أن أحمد رزق يعرض له حاليا مسلسل "بخط الإيد" محققاً نجاحاً كبيراً، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.

عمر السعيد، توقع السعيد فوز النادى الأهلى بنتيجة 1/صفر، على غريمه الزمالك في نهائي السوبر، يذكر أن السعيد يشارك في بطولة مسلسل "اسود فاتح" مع هيفاء وهبى، من إخراج كرمي العدل، وتأليف أمين جما لوورشته الكتابية .

الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، توقع فوز النادى الاهلى بثلاثية نظيفة على نادى الزمالك، يشار على أن ايمن بهجت قمر شارك في البوم الهضبة بأغنية "مهرجان" ونالت اشادات كبيرة، كما ينتظر عرض مسلسل "فالنتتينو" للنجم الكبير عادل امام في رمضان المقبل.

منه عرفة، توقعت فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 1 صفر، علماً بأنها لم تهتم كثيراً بكرة القدم، إلا أنها توقعت خاصة أن عائلتها يشجعون الأهلى .

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كما توقع النجم محمد عبد الرحمن "توتة" فوز الاهلى بنتيجة 3 صفر على غريمه الزمالك في مبارة السوبر، يشار إلى أن توتة يصور حاليا مسلسله الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" مع المخرج إسلام خيرى.

مشجعو نادى الزمالك

يدخل فريق نادى الزمالك مباراته ضد الأهلى بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نادى الترجى التونسى،ونرصد مجموعة من نجوم الفن والمشاهير توقعات فوز الزمالك، ونبدأها بالمنتج جمال العدل حيث يتوقع فوز الزمالك بنتيجة 2/1 على النادى الاهلى، يشار إلى أن المنتج جما لالعدل يشارك في السباق الرمضانى بمسلسل "100 وش" للنجمة نيللى كريم، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ومسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما توقع النجم الصاعد اسلام جمال فوز الزمالك 1 صفر على النادى الاهلى، كما اعرب عن تخوفه بخطف النادى الاهلى المبارة في اللحظات الأخيرة، يشار إلى أن اسلام جمال يشارك في بطولة مسلسل ختم النمر، بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، ويعرض حاليا على فضائية ON E، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج احمد سمير فرج، انتاج سينرجى، بجانب أعمال آخرى.

كما توقع المؤلف مدحت العدل بفوز نادى الزمالك بنتيجة 2 صفر على غريمه التقليدي الأهلى، يشار إلى أن العدل كان من المفترض أن يخوض السباق الرمضانى بمسلسل "حتى لا يطير الدخان" للنجم مصطفى شعبان، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه حاليا .

النجم هانى شاكر، أكد فوز نادى الزمالك بنتيجة 2/1 على النادى الأهلى في مبارة السوبر، يشار إلى ان هانى شاكر أصدر مؤخرا بياناً بصفته نقيب الموسيقيين بمنع مطرى المهرجانات من الغناء .