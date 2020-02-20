شكرا لقرائتكم خبر عن بين عادل إمام ونور الشريف.. كيف جسدت السينما المصرية صراع الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك التي تنطلق اليوم في الإمارات، حيث تخطف أنظار محبي كرة القدم لأقوي ديربي في افريقيا والمنطقة العربية بصفة عامة.

مباراة الأهلي والزمالك التي دوماً ما جذبت أنظار الجميع واحتلت مكانة هامة في السينما التي حاولت تجسيد الصراع بين القطبين خلال عدد من أفلامها مثلما يظهر خلال التقرير التالي، حيث لعبت علي أوتار محبي الناديين العريقين عبر تلك الأفلام.

"غريب في بيتي"

فيلم من بطولة نور الشريف وسعاد حسني، ولعب خلاله بطل الفيلم دور لاعب في نادي الزمالك يتمكن من إحراز 6 أهداف في أول لقاءاته مع النادي الأهلي مما يجعله معشوق لكافة الجماهير، وهو الفيلم التي تعلقت به جماهير الزمالك بصفة خاصة، وعشقوا نجمه نور الشريف الذي عُرف بانتمائه لنادي الزمالك منذ أن كان لاعباً في صفوفه.

"رجل فقد عقله"

الفيلم الذي شارك في بطولته الفنان فريد شوقي وكل من عادل امام وإكرامي، حيث لعب الثنائي الأخير دور لاعبين في النادي الأهلي، واشتهر خلاله عادل امام بشخصية كابتن زيزو بينما لعب إكرامي شخصيته الحقيقية كحارس مرمي للأهلى.



رجل فقد عقله

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"يارب ولد"

مرة أخرى جاء فيلم من بطولة فريد شوقي ويشارك فيه اكرامي كحارس مرمي للأهلي، .. وهو العمل الذي حاول فيه اكرامي التزوج من ابنة فريد شوقي، كما ظهر فيه خلال أحد المباريات مع نادي الزمالك.



اكرامى خلال فيلم يا رب ولد

الزمهلاوية

تناول الفيلم علاقة متوترة بين عائلتين كلاهما يشجع ناديه المفضل بتعصب شديد، وقد ظهر فيه عدد من لاعبي الزمالك والأهلي منهم، عصام الحضري، محمد شوقي، عمرو زكي، خالد بيبو.