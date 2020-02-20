شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا للمسئولين: مذبحة جديدة للشجر "عاوزين تخنقونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة شيرين رضا تعد من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، ودائما توجه نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان، و اليوم وجهت شيرين نداء آخر عبر حسابها على تويتر، لوقف قطع الأشجار.

وكتبت شيرين رضا، قائلة:" مذبحة جديدة للشجر في المهندسين انتوا عاوزين تخنقونا اكتر من كدة ليه؟؟ ليه مصممين تقطعوا اخر قطرة أكسجين فاضلة وبردوا لا حياة لمن تنادي!! رحمتك يا رب".



شيرين رضا

وكانت الفنانة شيرين رضا، منذ شهور، شنت هجومًا حادًا على هيئة الطب البيطرى، ثم اعتذرت للهيئة لاحقا بعد هجومها الشديد عليهم وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذارى".

والتحقت الفنانة شيرين رضا بأسرة فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى في احدى الشقق بمنطقة الزمالك.

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وفى سياق متصل تعود شيرين رضا إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "اتجاه عكسى" من 15 حلقة، ويكتبه مريم نعوم وتخرجه مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يتم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل على أن يعرض مسلسل آخر من 15 حلقة انتاج نفس الشركة في النصف الثانى من الشهر الكريم.

ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجارى بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأن الفيلم تم الانتهاء من تصويره العام الماضى.

وشاركت شيرين رضا العام الماضى كضيفة شرف في فيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجوم كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم عرضه في عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت الى 104 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى تقديمها لفيلم "الضيف" مع خالد الصاوى وجميلة عوض وأحمد مالك وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.