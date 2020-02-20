شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تصوير مشهد على ربيع بأحد النوادي فى "وصل أمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم على ربيع مشاهده في مسلسل "وصل أمانة"، بأحد النوادي في مدينة 6 أكتوبر، أمس الأربعاء، وتضمنت المشاهد على ربيع وهو يجسد دور كابتن لكرة السلة خلال الأحداث في إطار كوميدي داخل الصالة المغطاة بالنادى، خاصة وان المسلسل كوميدي ينتمي إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، بحيث تتناول في كل حلقة موضوعا مجدداً.

وكانت شركة سينرجى تعاقدت مع كل من مصطفى خاطر، وعلى ربيع، وهالة فاخر، ومحمود محمود، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل، حيث يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

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وفى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 12 حلقة فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى اطار كوميدى .

يشار إلى أن مصطفى خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، كما قدم على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان.