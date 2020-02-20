فيديو| تونسية تدعي أنها زوجة قصي خولي.. وتهدده: "هقول كل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقطع فيديو مثير للجدل، قالت التونسية مديحة الحمداني، إنها تعرفت على الفنان السوري قصي خولي عام 2014، أثناء عملها بإحدى الشركات بمدينة دبي الإماراتية.

وقالت "الحمداني" في مقطع فيديو إن الجمهور ينتقدها ويقول إنها بنت شوارع ويتحدث عنها بشكل سيء.

وتابعت: "عيب عليكم إنتم متعرفونيش، وعيب تتكلموا على ابني الولد الصغير، عيب عليك يا قصي إنك تحطنا عرضة للكلام من اللي يسوى واللي ميسواش، أنا مش بنت شارع وإنسانة محترمة خدمت في شركات محترمة في دبي".

وأضافت: "تعرفت على الإنسان الخطأ، وهو ممثل ودور الأب عنده مجرد تمثيلية، وتحملت سنة كاملة يطعن الناس في شرفي ويتحدثون عني ولم أدافع عن نفسي".

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ثم وجهت الحديث لقصي خولي، قائلة: "إنت تعرف اللي عملته فيا أنا وابنك، والظلم اللي حطيتنا فيه، والله يعلم بعمل إيه عشان أوفر لابني الاستقرار".

وكشفت أنها ستنتظر عرض حلقة من برنامج الفنانة ميساء مغربي، يحل فيها قصي خولي ضيفا، ويتحدث فيها عن علاقته بابنه، وستنتظر لتقول "كل حاجة" في حال ما كذب في هذا الحوار.

كان قصي خولي ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى، وكشف أن نجله يبلغ من العمر عام ونصف العام، ويشارك في رعايته، دون الكشف عن زوجته.