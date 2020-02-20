مصطفى خاطر:"مبحبش الإسفاف اللي في المهرجانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان مصطفى خاطر، على توضيح ما قاله حول أغاني المهرجانات، مؤكدًا أنه يحب المهرجانات ولكن لا يحب الإسفاف.

وكتب خاطر، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "يا جماعة.. أنا بقول بحب المهرجان، مقولتش بحب الإسفاف اللي في المهرجانات.. يا ريت تبقى في رقابة على كلمات الأغاني من النوع ده.. لأن المهرجان موجود بقاله أكتر من ١٠ سنين، هتلغيه فجأة إزاي".

وكان خاطر، كتب تدوينة أمس الأربعاء، عبر تويتر، قال فيها:"أنا الحقيقة بحب جدًا أغاني المهرجانات.. حاجة كدة صناعة مصرية أصيلة ومتلاقيش حد ينافسنا فيها.. ربنا يعدي الأزمة دي على خير لإني عاوز أرقص".

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جاء ذلك على خلفية الأزمة القائمة بين نقابة المهن الموسيقية ومطربي المهرجانات، وكانت النقابة إتخذت مؤخرًا إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".