حمادة هلال ينعى الفنان عمر نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان الشاب عمر نجيب، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.

ونشر "هلال" صورة للفنان الراحل، وعلق: "الله يرحمك ويحسن إليك وينور قبرك".

وشارك عمر نجيب في بطولة فيلم "شنطة حمزة"، أمام الفنان حمادة هلال، وهو آخر أعماله الفنية وعرض منذ عامين.

عمر نجيب رحل عن عالمنا أمس، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وشيع جثمانه من مسجد التوحيد بالعبور، وشارك "نجيب" في عدد من الاعمال الفنية أبرزها "همام في أمستردام"، و"جوز ماما".

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