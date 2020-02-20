بلاتينيوم ريكوردز تطرح "شهالحلاوة" لمحمد عساف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طرحت شركة بلاتينيوم ريكوردز، منذ قليل، أغنية "شهالحلاوة" للفنان الفلسطيني محمد عساف، على المتاجر الإلكترونية. ونشرت الشركة الأغنية عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت: "جديد الفنان محمدعساف..شهالحلاوة، متوفرة حاليًا في جميع المتاجر الإلكترونية". أغنية "شهالحلاوة" من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر ومن توزيع عثمان عبود.

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