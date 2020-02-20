متضامنًا مع بهجت قمر..العدل:"الكلمات يجب أن تجاز رقابيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الكاتب الكبير والسيناريست مدحت العدل، عن تضامنه مع الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، بالتصدى للكلمات الغير مجازة رقابيًا.

وكتب العدل، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "هذا ما أقوله يا شاعر وأدافع عنه.. كل الكلمات يجب أن تجاز رقابياً، لكن لا أفهم أن نمنع نوع موسيقي ما".

وكان أيمن بهجت قمر، كتب عبر حسابه على"تويتر": "ما تقولش لازم كلنا نتصدى لوقف المهرجانات.. قول لازم كلنا نتصدى لأي حد بيغني كلمات غير مجازة رقابيًا".

وتابع: "دور الرقابة لازم تفعل العقوبات ويقوموا بتغليظها للي يخالف القانون ويغني أغاني غير مجازة رقابيًا، حتى لو في كافيتيريا مش بس على اليوتيوب".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد إتخذت مؤخرًا إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".