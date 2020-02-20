شيرين رضا: مذبحة جديدة للشجر في المهندسين.. عاوزين تخنقونا ليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة شيرين رضا، على مناشدة المسئولين عن دائرة المهندسين، بسبب مذبحة قطع الأشجار بالمنطقة. وكتبت شيرين، عبر حسابها على"تويتر": "مذبحة جديدة للشجر في المهندسين!! انتوا عاوزين تخنقونا أكتر من كدة ليه؟؟ ليه مصممين تقطعوا آخر قطرة أكسچين فاضلة؟ وبردو لا حياة لمن تنادي!! رحمتك يا رب". يذكر أن، الفنانة شيرين رضا تواصل حاليًا تصوير دورها في فيلم"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الشباب، كما تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"اتجاه عكسى" من 15 حلقة، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

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