أمير عيد ينضم لداعمي منى فاروق: "كلنا بنغلط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم الفنان أمير عيد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة منى فاروق، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تهدد بالانتحار، بسبب ما تتعرض له.

وكتب: "كلنا بنغلط ونندم ونتعلم ونرجع نحاسب نفسنا، ونقول إزاي عملنا كده وربنا بيستر علينا وأنا أولكم، المعاصي كتير وكل واحد ممكن يغلط بشكل مختلف".

وتابع: "مينفعش نختزل حياة إنسانة وماضيها ونحكم على مستقبلها بسبب فيديو مسرب انتهك خصوصيتها، وكفاية عليها ألم الفضيحة وقسوة الناس، أدعم منى فاروق".

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.ووجهت الفنانة منى فاروق الشكر لكل من دعمها، مؤكدة أنها تريد العيش بصورة أفضل، وأنها دفعت ثمن غلطتها

وواجهت الفنانة الشابة أزمة كبيرة عقب تسريب فيديو خادش لها، وتم إلقاء القبض عليها وأخلي سبيلها مؤخرًا.