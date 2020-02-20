محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:
ألغت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، حفلًا لمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك في أول إجراء رسمي بعد قرار النقابة العامة برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنع مؤدي هذا النوع من الغناء من إحياء الحفلات.
وقال علاء مرضي، نقيب المهن الموسيقية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن النقابة رفضت طلبًا تقدمت به إحدى المنشآت السياحية، لإقامة حفل لمغني المهرجانات حسن شاكوش بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف مرضي في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن الحفل كان مقرر إقامته في 28 فبراير الجاري، وفقًا للطلب المقدم للنقابة للحصول على إذن بتنظيمه، لافتًا إلى أن النقابة الفرعية خاطبت الجهة المنظمة للحفل لتوضيح أسباب الرفض.
وأشار رئيس النقابة الفرعية للمهن الموسيقية، إلى أن النقابة أكدت في خطابها ضرورة الالتزام بالقرارات النقابية والقوانين المنظمة لهذا الشأن، ومنها القانون 35 لسنة 78 وتعديلاته والتي تحظر تشغيل أي فنانين من غير أعضاء نقابة المهن الموسيقية أو المصرح لهم بالعمل، حتى لا تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، قد اتخذت إجراًء حاسمًا ضد المعروفين بـ "مطربي المهرجانات"، على خلفية حالة الجدل التي أُثيرت خلال حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وقررت منعهم من الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات، وأصدرت النقابة قائمة بأسماء المطربين والفرق الممنوعة من الغناء، وضمت 23 مطربًا وفرقة مهرجانات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إلغاء أول حفل لـ "شاكوش" في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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