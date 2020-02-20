مخرج "الاختيار": أحداثه حقيقية ويسرد فترة مهمة من تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال بيتر ميمي مخرج مسلسل"الاختيار"، إن العمل ليس فقط أول مسلسل حربي في الوطن العربي، بل يسرد فترة مهمة من تاريخ مصر أيضًا.

ونشر بيتر، صورة من كواليس تصوير العمل، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "مسلسل الاختيار، ليس فقط أول مسلسل حربي فى الوطن العربي، لكنه سرد لفترة مهمة من تاريخ مصر مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه ممن عاشوا هذه الأحداث، الاختيار رمضان ٢٠٢٠ عن أحداث حقيقية".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، أحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمي في رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجي".